وزيرة التخطيط: حققنا معدل نمو 3.6% رغم جائحة كورونا

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قال الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوضع الاقتصادي في مصر جيد جدا مقارنة بدول العالم، مشيرا إلى أن بلادنا من الدول القليلة في العالم التي حققت أرقام إيجابية في معدلات النمو،



وتابعت "السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.6% رغم جائحة كورونا.



وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر في ظل ازمة فيروس كورونا قامت بزيادة المرتبات والمعاشات، لافتة إلى أن بعض الدول قللت رواتب المواطنين.



وفي سياق أخر، أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية.



وذلك بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.



وأكدت أن نجاح الصندوق منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة.