وزيرة التخطيط: حققنا معدل نمو 3.6% رغم جائحة كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوضع الاقتصادي في مصر جيد جدا مقارنة بدول العالم، مشيرا إلى أن بلادنا من الدول القليلة في العالم التي حققت أرقام إيجابية في معدلات النمو،

وتابعت "السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن معدل النمو الاقتصادي في مصر 3.6% رغم جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر في ظل ازمة فيروس كورونا قامت بزيادة المرتبات والمعاشات، لافتة إلى أن بعض الدول قللت رواتب المواطنين.

وفي سياق أخر، أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر، القرار رقم 7 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية.

وذلك بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأكدت أن نجاح الصندوق منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة.

أخبار تهمك

أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ 37 دقيقة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 8 ساعات

بجلسة الخمس دقائق.. كهربا لـ"عبدالحفيظ" عن فيديو المشاجرة: قبل دخولي الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 م

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

08:32 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:11 م

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟