خاص..نجل فؤاد المهندس يكشف عن رأيه في فناني الجيل الجديد.. واحتفال الأستاذ بعيد ميلاده

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان المتكامل الذي أثرى الحركة الفنية المصرية طوال ما يزيد على نصف قرن، عبر المسرح والسينما والتليفزيون والراديو، وهو الأستاذ فؤاد المهندس.

وفي تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" قال محمد فؤاد المهندس، نجل عملاق الكوميديا كشف فيه عن رأيه في الجيل الجديد من الكوميديا، وعن احتفال الأستاذ بعيد ميلاده.

وقال "محمد" لـ"الفجر الفني": " الجيل الجديد يوجد به الجيد والغير الجيد، ولكن عن الكوميديا الراقية لم أراها".

وتابع: "كوميديا مثل نجيب الريحاني، فؤاد المهندس، وعادل إمام، ومدبولي، ومحمد هنيدي، لم يوجد منهم الآن".

وأضاف: "القليل منه كوميديا الموقف، والكلام المبتذل الذي لم أتعود عليه والأستاذ، والجيل القديم الذي عاشره لم يتعود عليه، وأرى أشياء احاول أبتسم ولكن يوجد أشياء جيدة لكنها قليلة".

وعن احتفال فؤاد المهندس بـ"عيد ميلاده" قال نجله: "لم يحتفل به، ولكن ما كان يسعده أن نٌعيد عليه ونأتي بـ"تورتة" ونأخذ وجبة العشاء خارج المنزل، وجلسة من الدعابة، وكان يسعد حين يرى التليفزيون، والإذاعة، والصحافة متذكرين عيد ميلاده ويشعر حينها بأنه قدم شىء كبير للفن".

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