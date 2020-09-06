من داخل الجيم ..رامى صبرى برفقة لاعب الزمالك في أحدث ظهور له

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان رامي صبري على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة كابتن الزمالك أحمد الأحمر، وعلق قائلاً"تشرفت بلقاء كابتن الزمالك وكابتن مصر في لعبه كره اليد احمد الاحمر
ربنا يوفقك ويوفق فريق الزمالك والمنتخب في كأس العالم لكرة اليد".

يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية «خطيرة» مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.

وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

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