نداء شرارة تشوق جمهورها لعمل غنائي جديد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شوقت المطربة التونسية نداء إيمان جمهورها ومحبيها لعمل غنائي جديد .

حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت قائله :"عمل جديد قريبا"ً.

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها " بإنتظار أعمالك الرائعة ".

يشار أن المطربة الإردنية نداء شرارة، احتفلت مؤخرا بوصول أغنية "حبيتك بالتلاتة" 50 مليون مشاهدة، على قناتها الخاصة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:.مالي حاسة بارتباك وبحالة مش عادية..عقلي اتجنن معاك مش عارفة ايه اللي فيا قوم فض الاشتباك او خبي عليك شوية دة انا واقعة فيك بجد..من كلمتين يا دوب بلاقيني في حتة تانية مابشوفش فيك عيوب وبراقبك ثانية ثانية..ازعل هتقوم حروب مش واحدة لا تمانية هو انت اي حد انا نفسي اطير فرحانة جدا ودايبة وبطير..حاسة بسعادة ودة احساس خطير".

أخبار تهمك

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 5 ساعات

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ 35 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ 42 دقيقة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 8 ساعات

بجلسة الخمس دقائق.. كهربا لـ"عبدالحفيظ" عن فيديو المشاجرة: قبل دخولي الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 م

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

08:32 م

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:11 م

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟