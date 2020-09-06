نداء شرارة تشوق جمهورها لعمل غنائي جديد

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شوقت المطربة التونسية نداء إيمان جمهورها ومحبيها لعمل غنائي جديد .



حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت قائله :"عمل جديد قريبا"ً.



ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها " بإنتظار أعمالك الرائعة ".



يشار أن المطربة الإردنية نداء شرارة، احتفلت مؤخرا بوصول أغنية "حبيتك بالتلاتة" 50 مليون مشاهدة، على قناتها الخاصة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية:.مالي حاسة بارتباك وبحالة مش عادية..عقلي اتجنن معاك مش عارفة ايه اللي فيا قوم فض الاشتباك او خبي عليك شوية دة انا واقعة فيك بجد..من كلمتين يا دوب بلاقيني في حتة تانية مابشوفش فيك عيوب وبراقبك ثانية ثانية..ازعل هتقوم حروب مش واحدة لا تمانية هو انت اي حد انا نفسي اطير فرحانة جدا ودايبة وبطير..حاسة بسعادة ودة احساس خطير".