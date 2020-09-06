موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق حرس الحدود، غدا الإثنين الموافق 7 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة بتوقيت جرينتش.


وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1، التابعة لشبكة قنوات اون، والمالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.


ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات، والتي كان آخرها الفوز لقاء وادي دجلة، بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية، بينما سقط حرس الحدود في أخر مباراة له أمام نادي مصر بهدف لمثله.


ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الغريم المعتاد الزمالك، فيما يصارع حرس الحدود من أجل البقاء في الدوري حيث يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.


وسيفقد الفريق الأحمر أمام حرس الحدود لخدمات الثلاثي، حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي بسبب الإصابة، إلى جانب غياب محمود كهربا للإيقاف.


التشكيل المتوقع للأهلي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول
خط الوسط: عمرو السولية، أليو بادجي
خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جونيور أجايي
خط الهجوم: مروان محسن


التشكيل المتوقع لحرس الحدود:-
حراسة المرمى: أحمد السعدني
خط الدفاع: محمد الشبيني، عبد الله عواض، حسن مجدي، خالد سامي
خط الوسط: محمد أسامة، حامد خالد، مصطفى جمال
خط الهجوم: محمد عبد اللطيف، توني جوميز، إبراهيما كونيه

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