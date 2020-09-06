الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الجونة 2 × 1 بيراميدز الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:15 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق نادي الجونة الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز. أخبار تهمك تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي منذ ساعتين معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟ منذ حوالي 6 ساعات مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو) منذ ساعتين و 15 دقيقة عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب" منذ حوالي 9 ساعات برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟ منذ حوالي 4 ساعات أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك منذ ساعتين و 32 دقيقة بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية منذ حوالي 6 ساعات برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق منذ حوالي 3 ساعات برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو منذ حوالي 5 ساعات برشلونة يحسم مصير كوتينيو منذ أقل من ساعتين عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش منذ حوالي 3 ساعات صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي منذ نصف ساعة اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي منذ حوالي 4 ساعات يورجن كلوب ينقلب على برشلونة منذ حوالي 6 ساعات فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي منذ حوالي 6 ساعات صراع إنجليزي على نجم برشلونة منذ ساعة