إبراهيموفيتش يهاجم مدرب السويد بعد الهزيمة أمام فرنسا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
انتقد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مدرب منتخب بلاده السويد يان أندرسون لعدم إشراكه ديان كولوسيفسكي لاعب يوفنتوس الجديد أساسياً منذ البداية في المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب السويدي 0-1 أمام نظيره الفرنسي في دوري الامم الأوروبية لكرة القدم أمس السبت.


وشارك كولوسيفسكي بديلاً لأحد زملائه قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة لكنه قال في مقابلة بعد المباراة إنه صدم لعدم المشاركة أساسياً من البداية.


وبعد أن عبر المدرب أندرسون عن دهشته لهذا الموقف من جانب اللاعب الشاب انبرى إبراهيموفيتش الهداف التاريخي للمنتخب للرد على المدرب.


وكتب إبراهيموفيتش على تويتر: "يا لها من مزحة سخيفة، دليل آخر على عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب ما يتسبب في تعثر الكرة السويدية".


وبعد أن أحرز 62 هدفاً في 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده اعتزل إبراهيموفيتش اللعب على المستوى الدولي عقب خروج السويد من نهائيات كأس أوروبا 2016.


وبعد المباراة قال كولوسيفسكي (20 عاماً) إنه لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته مع الفريق عندما شارك بديلاً للمخضرم سيباستيان لارسون.


وقال المدرب أندرسون (57 عاماً) الذي قاد الفريق لدور الثمانية في كأس العالم 2018 إنه دهش من رد اللاعب الشاب وأكد في نفس الوقت أنه ربما يحصل على فرصة أكبر للعب في مباراة السويد المقبلة في مواجهة البرتغال بعد غد الثلاثاء.


وأضاف المدرب: "لم أتحدث إليه بعد ذلك لكن إن كان قال ذلك فهذا رأيه بكل تأكيد وسنتحدث عن ذلك فيما بعد".

أخبار تهمك

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

منذ حوالي 4 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ ثلث ساعة

برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 3 ساعات

صراع إنجليزي على نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:02 م

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

05:04 م

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

06:15 م

برشلونة يحسم مصير كوتينيو

06:33 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟