نجل فؤاد المهندس يكشف لـ"الفجر الفني" ما قاله لهم قبل رحيله.. وما يسعده ويحزنه

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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في مثل هذا اليوم ولد عملاق الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذي اشتهر بين زملائه وتلامذته من نجوم الفن والجمهور بلقب "الأستاذ"، حيث أنه علم واكتشف العديد من النجوم وساهم في شهرتهم ومنهم الزعيم عادل إمام.

وتواصل "الفجر الفني" مع محمد فؤاد المهندس، نجل عملاق الكوميديا للحديث عن الأستاذ عن قرب.

وقال "محمد" لـ"الفجر الفني": " لم تكن وصية غير انه سعيد لتربيته "3 عتاولة" يتحملوا المسئولية، ويخوضوا المشاكل لو لديهم".

وتابع: "وكان دائمًا يقول "أنا فرحان اني ربيت سُبعة" ولم يترك وصية غير أنه سعيد بتربيته".

وعن ما يسعده ويضايقه قال: "كان يحب الطعام الجيد، النظام، المواعيد المنضبطة، يحب الأخرين، ليس متعالي يجلس مع الجميع من البوابين وعاملين الجراج كان رجلًا عاديًا ولكنه فنان، يحب الضحك، والمزح حينما يكون ببال جيد".

وتابع: "كان يكره النكد، المواعيد غير المنضبطة، اي شخص يلمس أغراضه كان ذلك يضايقه".

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