أحمد موسى: خسائر السودان جراء السيول بالمليارات.. ونصف مليون فقدوا منازلهم (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن 100 ألف منزل في السودان تضررت بسبب الفيضانات والسيول التي تجتاح البلاد، مشيرا إلى أن خسائر السودان بالمليارات.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن نصف مليون سوداني فقدوا منازلهم بسبب السيول.

ولفت إلى أن مصر تساعد السودان في هذه المحنة الصعبة التي تحتاج لوقت كبير، حتى إعادة تأهيل المنازل مشيرا إلى أن هناك محاولات الآن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة 3 أشهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه وحجم الفيضان.


وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان.

حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

ومن جانبه وجه المسئولون فى دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التى تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد


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