بعد خبيئة العساسيف.. الكشف عن توابيت عمرها 2500 عام بسقارة (صور)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:15 م
الاكتشاف
الاكتشاف
حسام زيدان
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أسفرت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، ويبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، البئر حيث حرص الوزير على النزول إلى القاع مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف تمهيدًا للإعلان عنه قريبًا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة القادمة للترويج لهذا الكشف الأثري، ومن المقرر أن يتم نشر أولي الافلام الترويجية الخاصة به بعد قليل.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن أكثر من اكتشاف أثري خلال السنوات الماضية في منطقة آثار سقارة، ويعتبر هذا الكشف يضم أكبر عدد من التوابيت بدفنة واحدة منذ اكتشاف خبيئة العساسيف.
بعد خبيئة العساسيف.. الكشف عن توابيت عمرها 2500 عام بسقارة (صور)
بعد خبيئة العساسيف.. الكشف عن توابيت عمرها 2500 عام بسقارة (صور)
بعد خبيئة العساسيف.. الكشف عن توابيت عمرها 2500 عام بسقارة (صور)
بعد خبيئة العساسيف.. الكشف عن توابيت عمرها 2500 عام بسقارة (صور)
بعد خبيئة العساسيف.. الكشف عن توابيت عمرها 2500 عام بسقارة (صور)
بعد خبيئة العساسيف.. الكشف عن توابيت عمرها 2500 عام بسقارة (صور)

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