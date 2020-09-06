10 آلاف بطانية و184 طن مواد غذائية.. وزيرة التضامن تكشف تفاصيل مساعدات مصر للسودان (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك متابعة دورية للأوضاع الناجمة عن السيول بالسودان، لتقديم الدعم على مراحل متعددة على غرار ما حدث في الأزمة اللبنانية.

وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن المرحلة الأولى من المساعدات تشمل 184 طن مواد غذائية و10 آلاف بطانية وخيم للإغاثة وأدوات تعقيم وكحول بالتنسيق مع المجتمع المدني»، مشيرة إلى أن هناك 8 جمعيات أهلية مشاركة الوزارة في الخدمات المقدمة للسودان.

وأوضحت أن القوات المسلحة تقدم دعما طبيا وعلاجيا إلى السودان، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع الأزهر الشريف والهلال الأحمر لتقديم الدعم إلى السودان.

وتابعت "القوات المسلحة تنظم عملية إرسال المساعدات إلى السودان تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أنه من المقرر إرسال دفع أخرى من المساعدات إلى السودان.



نفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان.


حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

ومن جانبه وجه المسئولون فى دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التى تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد


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