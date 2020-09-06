إطلاق اسم "طبيب الغلابة" على وحدة صحية بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

Advertisements

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بوضع لافتة باسم الدكتور "محمد مشالي" والملقب بطبيب الغلابة، على وحدة الصحية لقرية ظهر التمساح مسقط رأسه.



وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظة البحيرة بإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" على وحدة طب الأسرة بقرية ظهر التمساح بإيتاي البارود والتي شهدت ميلاده ووارى ثرها جسده الطاهر ليترك إرثا عظيما من الإنسانية والعطاء والجود بلا مقابل.



جدير بالذكر أن الدكتور محمد مشالي والذي وافته المنية في الثامن والعشرين من يوليو الماضي ابن قرية ظهر التمساح بمركز إيتاي البارود، قدم خلال حياته مسيرة من التفاني بالعمل والتضحية وإنكار الذات من أجل خدمة البشرية وعلاج الفقراء كمثال يحتذي به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء، ولم يبخل الطبيب الراحل بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديا وكان يتقاضی أجرا زهیدا مقابل علاج المرضي وأحيانا بالمجان حتى أطلقوا عليه لقب طبيب الغلابة ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء والإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.



كانت أسرة الدكتور محمد مشالي، شيعوا جثمانه في مسقط رأسه في إيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح وتم دفن الجثمان بجوار جثمان والده تنفيذا لوصيته قبل وفاته وأن يكون دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة البحيرة.



ولد الدكتور محمد مشالي في محافظة البحيرة في عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقرت مع أسرته هناك، وتخرج من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة المصرية في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان.