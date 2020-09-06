بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة



وتعقد الجمعيات العمومية بمبنى مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة فى المواعيد التالية المحكمة الإدارية العليا الخميس 19 سبتمبر الجاري، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجاري، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.



وشملت الحركة كلا من؛ المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكة الادارية العليا، والمستشار يسرى الشيخ رئيسا للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محمد رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد عبد التواب موسى رئيسا لشئون المحاكم الادارية والتأديبية، والمستشار مصطفى حنفي رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات محجوب رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.



وجاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليماني عبدالنبى يماني الأمين العام المساعد لشئون الاعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدي غيث الأمين العام المساعد لشئون الفروع، وتشكيل المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادي شوقي والمستشار آسر السيد والمستشار أحمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد علي والمستشار محمد سليمان.



وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

اعتمد المجلس الخاص - أعلي سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة، الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021.وجاء تشكيل المجلس الخاص للعام القضائي الجديد، يرأسه المستشار حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ويضم كلً من المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ويستمر في مقعده رئيسًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محرم رئيسًا لهيية مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفنى بدلًا من رئاسته قسم التشريع.وأستمر أيضًا المستشار أحمد عبد التواب رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وأنضم المستشار مصطفي حنفي لعضوية المجلس الخاص هذا العام وتولي رئاسة قسم التشريع، خلفًا للمستشار يحيي خضري والذي كان يرأس إدارة التفتيش الفنى وتمت إحالته للمعاش بعد إكتمال عطاؤه القضائي، كما تم تصعيد المستشار توفيق الشحات لرئاسة القضاء الإدارى خلفًا للمستشار حسن شلال والذي اكتمل عطاؤه القضائي بأغسطس الماضي.ويتم العمل بالتشكيلات الجديد لجميع فروع مجلس الدولة في أكتوبر القادم، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتى تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال بسبتمبر الجارى، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات علي أماكنهم الجديد، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.وفي سياق أخر، حدد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة " برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر.