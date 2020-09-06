رئيس جامعة الجلالة يفجر مفاجأة حول المصروفات الدراسية

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قال أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة بنيت عملاقة بإذن الله، حيث تضم 15 كلية في جميع القطاعات سواء الطب أو الهندسية أو العلوم الإنسانية.



وتابع "حيدر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن جامعة الجلالة غير هادفة للربح، ومصاريفها في متناول المواطن القادر على الاستثمار في أولاده، ومتوسط قيم المصروفات الدراسية أقل كثيرًا من أغلب الجماعات الخاصة في مصر، وتقدم أسعار تنافسية بصورة كبيرة جدًا.



وتابع أن مصروفات الجامعة تبدأ من 31 ألف جنيه حسب البرامج الدراسية، وتقسم على المصاريف جزئيين، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم مجموعة كبيرة من المنح للطلاب المتميزين، لافتَا إلى أن الرئيس السيسي قدم 100 منحة في الجماعة



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إن جامعة الجلالة الأهلية صرح تعليمي كبير يؤكد أن الدولة تستثمر في بناء الإنسان.



وأضافت وزيرة الهجرة، أن الدولة تفتح الطرق والسبل لأي مصري في الخارج لتكملة تعليمه في مصر.



وبدأت فعاليات زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم، إلى مدينة الجلالة، يرافقهما وفد من أبناء المصريين الدارسين بالخارج.



ويأتي ذلك ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم المصري، وتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.



ويهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.



كما تم زيارة جامعة الجلالة، التي يرأسها الدكتور أشرف حيدر، والتي تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي" وغيرها، ومن المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.



وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.



