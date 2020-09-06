نوال الزغبي توجه نصيحة إلى محبيها وجمهورها ..فماذا قالت

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على بلوزة سوداء وبنطلون أسود، وتسريحة شعر مفرودة ومكياج خفيف، وعلقت قائلة"أفضل طريقة لتكون سعيد أن تكون مشغول".


وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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