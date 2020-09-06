البحوث الزراعية: "السيسي" وجه بالبدء في إعداد 20 ألف صوبة زراعية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في إعداد 20 ألف صوبة زراعية أخرى بعد النجاح في استكمال 50 الف خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الرئيس يحلم بالانتهاء من 150 ألف فدان خلال المرحلة المقبلة .

وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فدان الصوب الزراعية ينتج ما ينتجه 10 أفدنة زراعية، خلافًا إلي أنه يقلل استخدام المياه، وتم إنتاج العديد من المحاصيل في أوقات مختفة من العام

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأعداد الزراعات التعاقدية، والاطمئنان على السياسة المائية خلال الفترة المقبلة.

أكد خوسيه خمينيس، مدير شركة ميريديان العالمية الإسبانية، إننا نشهد اليوم واحدة من أفضل لحظات الزراعة المصرية، ولدينا أكبر مشروع للصوب الزراعية في العالم.

وأضاف "خمينيس"، خلال كلمته على هامش افتتاح 1300 صوبة زراعية ضمن المرحلة الثانية للزراعات المحمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أننا على بعد أشهر قليلة من إنتاج بذور الخضروات الهجن F1 بنسبة 100% مصرية؛ وذلك مع تزايد الطلب على البذور في البلاد والسوق العالمية خلال الأشهر الماضية، عملنا مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية في اختيار أفضل الأصناف ذات الإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والتكيف مع الظروف المحلية.

وأضاف أن خطوتنا التالية إنتاج بذور الصوبات الزراعية المنشأة حاليًا، ونخطط لتحقيق أول إنتاج من البذور الهجين بداية من ربيع 2020 سواء البذور اللازمة للزراعة في الحقول المفتوحة أو الزراعات المحمية.

وأوضح، أنهم يسعون لإنتاج منتج عال الجودة في مصر بأسعار تنافسية للغاية مما يعمل على توفير التكاليف لكبار وصغار المزارعين، منوهًا إلى أنه من أجل نقل المعرفة سيعملون على تشكيل وتكوين أول فريق علمي مصري وسيكون مع فريق آخر أسباني؛ لإنتاج وتطوير أصناف جديدة من البذور المصرية خلال السنوات العشر القادمة بهدف الحصول على أصناف مناسبة للظروف الزراعية المصرية ومواجهة التغيرات المناخية العالمية والأمراض الجديدة وتحديات السوق العالمية،.

وتابع، واجبنا هو جعل مصر في أعلى مكانة في الزراعة الحديثة، ونحن عملنا بجد مع شركة وطنية وليس هناك طريق أخر سوى إدخال التكنولوجية الحديثة، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسي، قائلًا: " بدون سيادتكم وبدون رؤيتكم وإرادتكم وجهدكم المستمر لما عشنا هذه اللحظة وهذا الإنجاز".

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