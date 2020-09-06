لجنة مكافحة كورونا: سلالتين لفيروس من أصل 8 منتشرين في مصر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتورة جيهان عسال، نائب رئيس اللجنة العملية بمكافحة فيروس كورونا، إن فكرة الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا أمر صعب، في ظل عدم توفر لقاح خاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الفترة الاخيرة هناك انخفاض كبير في عدد الوفيات، وهذا ليس في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع. 

وتابعت "عسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن كورونا يصيب الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي والقلب والجهاز العصبي، مشيرة إلى أن هناك 98 سلالات للفيروس على مستوى العالم، والسلالات الموجودة في مصر، لا تزيد عن سلالتين فقط.

ولفتت إلى أن هنا برتوكول علاجي جديدة جاهز للتطبيق،حال وجود موجة أخرى من فيرو كورونا الفترة المقبلة، معقبة:" أن شاء الله الموجود دي ما تحصلش".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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