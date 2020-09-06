ناصر منسي يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:35 م
أحمد السيد
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أعلن الجهاز الفني
للفريق الاول لكره القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهه الزمالك المقرر اقامتها
فى تمام الساعه الثامنة والنصف على ملعب استاد القاهرة الدولي مواجهات الجولة
الـ25 لبطوله الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى:
محمد بسام
الدفاع:محمد ناصف
- علي الفيل - خالد سطوحي - أحمد السيد زولا
الوسط: مهند مصطفى
- - فرنك ستيفن
وسط الهجوم: أحمد
سمير - كريم طارق - محمد شحاته
الهجوم: ناصر منسي.
وكانت مباراة الفريقيين في الدور الأول للموسم الحالي من الدوري الممتاز قد انتهت بفوز الطلائع 3-2.