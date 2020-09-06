وزير التعليم العالي: جامعة الجلالة تقع على مساحة 173 فدان (فيديو)

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن جامعة الجلالة الأهلية من الصروح العلمية المتميزة للغاية.



وأشار وزير التعليم العالي، خلال تصريحاته لـ فضائية "تين"، إلى أن جامعة الجلالة على تقع مساحة 173 فدان، وبها 15 كلية، و66 برنامج من أرقى البرامج المقدمة على مستوى العالم.









وكانت بدأت فعاليات زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم، إلى مدينة الجلالة، يرافقهما وفد من أبناء المصريين الدارسين بالخارج.



ويأتي ذلك ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم المصري، وتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.



ويهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.



كما تم زيارة جامعة الجلالة، التي يرأسها الدكتور أشرف حيدر، والتي تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي" وغيرها، ومن المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.



وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.