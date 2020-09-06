تعرف على موعد حفل ماجد المهندس بـ السعودية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفلا غنائيا كبير ضمن رحلة كروز بالسعودية، موافق يوم الخميس 17من شهر ستبمبر الحالى.

ومن المقرر أن يتبع في الحفل اجراءات الحماية من فيروس كورنا، ويقدم "المهندس" عددا كبيرا من أغنياته المتنوعة منها، "تحبك روحى"، "أوقعلك عقد"، "تناديك"، "الدنيا دوارة"، "صباح الخير"، "بين ايديا"، "كيف المسا".

يذكر أ، اخر أعمال ماجد المهندس أغنية "مو ضروري" التي طرحها عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وحصدت على ما يقرب من 26 مليون مشاهدة، بعد طرحها في 2 يوليو الجاري، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

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