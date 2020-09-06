"التعليم العالي": 24 ألفًا سجلوا رغباتهم في الجامعات الأهلية (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية تم تخصيص أراض لها منذ فترة، لكن القانون كان يمنع خروج جامعة أهلية من رحم جامعة حكومية، ولكن تم تعديل القانون 12 ليتيح لكل جامعة الاستفادة من إمكاناتها.

وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن الجامعة الأهلية غير هادفة للربح، ولا يتم تمويل الدراسة فيها من الخزانة العامة للدولة، لكن من خلال مصروفات يدفعها الطلاب، مشيرا إلى أن تكلفة الدراسة في الجامعات الأهلية أقل بكثير من الجامعات الهادفة للربح.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن الرئيس السيسي اشترط حدوث توأمة مع الجامعات الدولية المعروفة على المستوى العالمي، لتستفيد الجامعات المصرية من خبرة الجامعات ذات التصنيف المرتفع عالميا.

واستطرد أن من أهم الأهداف الاستعانة بالعقول المهاجرة من علماء مصر العاملين بكبرى الجامعات ومراكز الأبحاث، مؤكدًا أن وزير التعليم العالي اجتمع مع 40 من الموجودين في أمريكا، وجميعهم أبدى استعداده لنقل خبراتهم في وضع المناهج.

ولفت إلى أن شهادة الطب في مصر معترف بها عالميا، والاتحاد العالمي للطب اعتمد شهادات الطب في مصر لمدة 10 سنوات، تبدأ من 2019 وحتى 2029، مؤكدا أنه هناك فوارق بين ترخيص مزاولة مهنة الطب وبين اعتماد كليات الطب.

وأكد أنه يتم في الجامعات الأهلية إنشاء كليات وفقا لاحتياجات سوق العمل، حتى يكون هناك خريجين مؤهلين للعمل في المشروعات القومية، وإيجاد خريجين لتلبية متطلبات سوق السياحة من خريجي كليات الألسن والسياحة، وكليات تخرج مؤهلين لتوافق احتياجات العمل في مزارع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

وأردف أن هناك 31 ألف طالب سجلوا على موقع الجامعات الأهلية حتى صباح اليوم، منهم 24 ألف سجلوا رغباتهم فعليا، لافتا إلى أن الدراسة في جامعة الملك سلمان تبدأ في 3 فروع.

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