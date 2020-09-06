خاص.. نجل فؤاد المهندس: اهتمام الجميع بذكرى ميلاد والدي شيء يشرفني

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الملقب بـ"الاستاذ" فؤاد المهندس، وهو رائد من رواد الفن المصري.



وتواصل "الفجر الفني" مع محمد فؤاد المهندس، ابن عملاق الكوميديا للحديث عنه في ذكرى ميلاده التي تمر اليوم لمعرفته عن قرب



وقال محمد فؤاد المهندس لـ"الفجر الفني": "كل سنة وانت طيب يا أستاذ، وحشتني".



وتابع: "لا تتصور المكالمات الكثيرة بخلال الجرائد، والمواقع والصحافة جميعها لإهتمامهم بذكرى ميلادك، وهذا شىء يشرفني، وأبنائي، وشقيقي".



ومن الجدير بالذكر أن "سبتمبر" شهد ولادة فؤاد المهندس، في اليوم السادس، كما أنه الشهر الذي شهد رحيله في اليوم السادس عشر، وبعد احتفاله بعيد ميلاده الـ81 بعشرة أيام فقط.

