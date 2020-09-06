من لم يمت بكورونا.. مات بتسريحة ابنته ..ابنة رجاء الجداوي تروى لـ"الفجر الفني" مواقف مع والدتها

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تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التى توفت أثر إصابتها بفيروس "كورونا"، الذى انتشر مؤخراً في مصر بشكل كبير، وكانت رجاء الجداوي على علاقة كبيرة بابنتها الوحيدة "أميرة"، التى لم تنجب غيرها.





وكشفت "أميرة" ابنة رجاء الجداوي ل"الفجر الفني"، عن أبرز المواقف التى لا تنسى مع والدتها حيث قالت"في البداية حابة أقول لماما ربنا يرحمك ويكرمك زى ماكنت كريمة أخلاقيا ومعنوياً، لسانك دايما كان حلو وكنتي بتحبى الكل، وربنا يكرمك بقدر حلاوة روحك".





وتابعت أميرة قائلة"كل مواقفى مع ماما مقدرش أنساها، ومن أبرزهم موقف لما دخلت العزل الصحى، كنت بكلمها فيديو كول من البيت، وكنت قلقانة عليها واعصابى مشدودة، فكلمتها من غير ما اسرح شعري، لقيتها بتقولي "من لم يمت بكورونا مات بتسريحة بنته، وفضلنا نضحك مع بعض ونهزر".





واختتمت حديثها قائلة"دايما احتفال ماما بعيد ميلادها كان كبير وبيجمع الأصدقاء والمقربين لقلبها، وهى دايما بتحب الكل وصحابها كتير زي "طنط ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، نبيلة عبيد، بوسى، وغيرهم"، وكانت آخر هدية جبتها لماما البرفن بتاعها اللى هى بتحطه دايما".







يذكر أن رجاء الجداوي توفيت في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".