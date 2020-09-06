حكيم يروج لأغنيته الجديدة "صحاب أونطة"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روح المطرب حكيم لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم :صحاب أونطة" ، حيث نشر البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق حكيم قائلاً :"سمعوا دلوقتي أغنيتي الجديدة "صحاب اونطة" علي أنغامي ".

وأغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسيني.

تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني.. ف الاساس على ضحكتي حاسدني.. لو هتسأل عنهم هقول.. مكنوش صحابي.. صحابي دول صحاب اونطة".

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