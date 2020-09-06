أحمد الفيشاوي يروج لأغنيته الجديدة "نمبر 2"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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روج الفنان أحمد الفيشاوى، لأغنيته الجديدة التى تحمل اسم "نمبر 2" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديويهات الشهير "انستجرام".

وقام "الفيشاوي" بنشر فيديو لكواليس تسجيل الأغنية عبر "انستجرام"، وعلق عليه قائلاَ:" نمبر 2، قريبا".

في سياق متصل، شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره، أول أمس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أيضًا، بصورة من داخل أحد الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".

يذكر أن أخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "الحارث" الذي تم عرضه من1 فترة على منصة "شاهد" وشاركه في بطولته ياسمين رئيس، باسم سمره، على الطيب.

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