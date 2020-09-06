5 % ارتفاع في صادرات كورياالجنوبية من المنتجات الغذائية الزراعية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
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شهدت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الغذائية الزراعية زيادة بنسبة نحو 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
 
وأوضحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الغذائية الزراعية ارتفعت بنسبة 4.9% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 4.845 مليار دولار (حوالي 5.7 تريليون وون).
 
وقال مسؤول في وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية: "سنركز على تعزيز صادرات الفواكه والخضروات الطازجة مثل العنب والكمثرى والفراولة في النصف الثاني تماشيا مع موسم الحصاد".

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