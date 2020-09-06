ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أحيت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ذكرى ميلاد والدتها من خلال مشاركتها بعض الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ابنة رجاء الجداوي تعليقا على الصور قائله: "صور ٦٩٢٠١٩ الله يرحمك يا مامي من اخر عيد ميلاد".

يذكر أن اليوم 6 سبتمبر هو ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والتي توفت عن عالمنا منذ فترة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور
ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور

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