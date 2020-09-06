ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلادها ببعض الصور

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أحيت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ذكرى ميلاد والدتها من خلال مشاركتها بعض الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت ابنة رجاء الجداوي تعليقا على الصور قائله: "صور ٦٩٢٠١٩ الله يرحمك يا مامي من اخر عيد ميلاد".



يذكر أن اليوم 6 سبتمبر هو ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والتي توفت عن عالمنا منذ فترة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.