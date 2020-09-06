مواعيد مباراتي الأهلي ضد الإسماعيلي والاتحاد في الدوري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد الجولة السادسة والعشرين والسابعة والعشرين بالأمس، وسوف يلتقي النادي الأهلي خلال الجولتين مع فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.


وسوف يواجه الاهلي نظيره الاسماعيلي يوم 11 سبتمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأيضاً يحل ضيفا على الاتحاد السكندري يوم 14 سبتمبر على نفس الملعب.


وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة الماضية أمام نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.


ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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