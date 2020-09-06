هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟.. "الري" تجيب (فيديو)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن تأثيرات فيضانات السودان على مصر، مؤكدا أن السد العالي جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير على مصر، معلقا: " مررنا بأمطار كبيرة في الشتاء الماضي، وتم التعامل معها بكل دقة وحرفية".

وأوضح "السباعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن"ما حدث في السودان من الصعوبة أن يحدث في مصر، وذلك لوجود السد العالي الذى يحمينا من الفيضانات".

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن أسباب حدوث السيول الكبيرة في السودان، بأن العام المائي يشهد بدايته حاليا، وبالتالي تسقط الأمطار دول منابع النيل، لافتا إلى أن كل المؤشرات وأدوات الرصد توصلت إلى أن الفيضان مرتفع ومبشر بشكل كبير، وحجمه ونوعه يتبين في شهري سبتمبر وأكتوبر بشكل تفصيلي.


وأضاف، أن السودان تعتبر دولة مصب ومنبع، نظرا لأن بها بعض الأنهار الصغيرة التي تنبع وتصب في نهر النيل، لافتا إلى أن حجم الأمطار هذا العام ضخم ما أدى إلى وقوع بعض الآثار الجانبية.

وأوضح أنه يجب علينا الاستعداد بشكل جيد لحدوث أي أضرار كما حدث في مصر في 2016 برأس غارب أو 2015 في الإسكندرية، لافتا إلى أن الأمطار نستطيع الاستفادة منها، وحجم الفيضان سيكون مبشر وفوق المتوسط بشكل مبدئى.

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