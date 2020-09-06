برشلونة يحسم مصير كوتينيو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة اتخذوا قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الموسم المقبل.


وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد يرغب في الإعتماد على النجم البرازيلي وطلب استمراره في الموسم المقبل.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرفض التخلي عن النجم البرازيلي العائد من إعارة إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لأي نادي فهو يرغب في استمراره أو بيعه بشكل نهائي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحالة الوحيدة التي سيرحل فيها كوتينيو عن برشلونة في الصيف الحالي أن يقوم النادي الكتالوني بإدراج النجم البرازيلي في صفقة كبيرة وهو أمر مستبعد تمامًا.

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