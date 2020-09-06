الجالية الفلسطينية بالإمارات: لن نسمح لأى شخص بالمساس بالعلاقات التاريخية بين الدولتين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعربت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن صدمتها وإستنكارها العميق لحملات الإساءة والتحريض المستمرة التي تقوم بها جهات محسوبة ظلمًا على شعبنا الفلسطيني.

وتدرك الجالية الفلسطينية يقينا بأن مثل تلك المواقف المنحرفة، إنما تستهدف استقرار ومصالح عموم الجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي الشقيقة، كما تستهدف وشائج الأخوة بيننا وبين الشعوب الشقيقة في منظومة الخليج العربي.

وتؤكد الجالية الفلسطينية بأنها كانت وستظل تبادل الأشقاء في الإمارات أسمى مشاعر الإحترام والوفاء دومًا، ولن تسمح لأي شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التي تجمعنا بالأشقاء في دولة الإمارات العزيزة والمحبة لفلسطين قيادة ودولة وشعبًا، ونعلن بكل وضوح بأن لا أحد يستطيع تحريض أبناء الجالية أو جرها للإساءة إلى هذه الدولة المعطاءة الكريمة.

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