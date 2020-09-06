تعرف على إجراءات الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي



وارتفع إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 206 محطات في 23 محافظة، وتشغيل 3 مراكز تحويل جديدة ليصل إجمالي عددها إلى 74 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات والخطوات المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي..



يتم التعاقد لتحويل السيارة من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه "، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.



وقامت شركتى غاز السيارات التابعتين لوزارة البترول (غازتك وكارجاس) بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا) خلال السنوات السابقة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية.



ويبلغ عدد محطات التموين في مصر حوالى 200 محطة كما أن عدد المحافظات المتواجد بها محطات التموين 23 محافظة والمحافظات كالتالي: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – البحيرة – الشرقية – كفر الشيخ - دمياط – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – الغردقة – العريش – بنى سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان" كما يبلغ عدد مراكز التحويل 74 مركزا.

"القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والفيوم، والسويس" 7 محافظات أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية البدء بهم لإحلال مركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين غاز طبيعي) بنظيرتها من السيارات التي مر على تصنيعها 20 عاما عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنطلاق مبادرة لإحلالها.وأكد وزير البترول انه جاء اختيار هذه المحافظات اعتمادًا على الطاقة الفائضة من محطات التموين بالغاز الطبيعي القائمة بها.خطة تم وضعها بالتنسيق بين وزارة البترول وعدد من الوزارات الأخري لتحويل السيارات الأجرة والملاكي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (غاز بنزين )، والمركبات التي مر على تصنيعها 20 عاما والتي سيتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج.كما تتضمن الخطة التوسع في الانتشار الجغرافي لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لمواجهة الطلب المتوقع تيسيرًا على المواطنين، ومساهمة في ترشيد استهلاك البنزين والسولار وتقليص استيرادهما توفيرًا للنقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها.خطي ثابته تسير عليها الدولة المصرية في تحويل السيارات حيث تم تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز بنزين) خلال العام الماضي بزيادة 25% عن العام المالي السابق عليه، ليصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 320 ألف سيارة.كما تمكنت الدولة المصرية من إنشاء 19محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز في محافظات قنا، وأسيوط، والمنيا، والبحر الأحمر، وبني سويف، والقليوبية، والشرقية، وبورسعيد، والجيزة، والقاهرة خلال العام الماضي.