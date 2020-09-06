الأرصاد تكشف سبب سيول سيناء (فيديو)

طقس الإثنين نهارًا



طقس الإثنين ليلًا



الظواهر الطبيعية



الوصف الفني لخرائط الطقس



- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.



قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هئية الأرصاد الجوية سابقا، إن السيول في مصر خريفية، وليس شتوية، لافتا إلى أن الظواهر الجوية لفصل الخريف تظهر مبكرا، حيث شهدنا سيول في جنوب سيناء على مدار اليومين السابقين.وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن مصر تقع تحت تأثير منخفض السودان الموسمي ويقابله منخفض قادم من جنوب القارة الأوروبية، وهو السبب وراء حدوث الأمطار على المناطق الجبلية، وسلاسل جبال البحر الأحمر.وأضاف أن الدولة إتخذت احتياطات كبيرة لمواجهة السيول، فضلا عن الاستفادة من كل قطرة مياه حتى لا تهدر.نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس لطيف على شمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.