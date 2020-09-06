مصرع طفلة بعد سقوطها من شرفة منزلها شرق الإسكندرية

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لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت من شرفة منزلها في منطقة "الرأس السوداء" شرق محافظة الإسكندرية، حيث كانت الطفلة تلهو أعلى سور البلكونة فى الطابق السادس فإختل توازنها وسقطت مما أسفر عن وفاتها في الحال.



وتلقي اللواء "سامي غنيم" مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفلة 5 سنوات، سقطت من عقار في شارع "إدفينا" في منطقة الرأس السوداء شرق المحافظة.



وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول لمكان الواقعة، وتبين خلال الفحص العثور على جثة الطفلة “فيروز. م” 5 سنوات مسجاة على ظهرها أمام العقار محل سكنها وبها كسور بمختلف أنحاء الجسد.



وقالت أسرتها أنه خلال لعب الطفلة فى شرفة الشقة مسكنها اختل توازنها وسقطت فى الشارع، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، كما تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة التى أمرت بتشريح الجثة وتفريغ كاميرات المراقبة.