مصرع طفلة بعد سقوطها من شرفة منزلها شرق الإسكندرية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
Advertisements
لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت من شرفة منزلها في منطقة "الرأس السوداء" شرق محافظة الإسكندرية، حيث كانت الطفلة تلهو أعلى سور البلكونة فى الطابق السادس فإختل توازنها وسقطت مما أسفر عن وفاتها في الحال.

وتلقي اللواء "سامي غنيم" مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفلة 5 سنوات، سقطت من عقار في شارع "إدفينا" في منطقة الرأس السوداء شرق المحافظة.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول لمكان الواقعة، وتبين خلال الفحص العثور على جثة الطفلة “فيروز. م” 5 سنوات مسجاة على ظهرها أمام العقار محل سكنها وبها كسور بمختلف أنحاء الجسد.

وقالت أسرتها أنه خلال لعب الطفلة فى شرفة الشقة مسكنها اختل توازنها وسقطت فى الشارع، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، كما تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة التى أمرت بتشريح الجثة وتفريغ كاميرات المراقبة.

أخبار تهمك

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

منذ ساعتين و 48 دقيقة

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق

منذ ساعة و 21 دقيقة

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

منذ ثلث ساعة

عاجل- فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

منذ أقل من ساعة

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 8 ساعات

أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

05:59 م

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

02:21 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟