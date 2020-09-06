عاجل.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقى اثنين من العناصر الاجرامية مصرعهم فى تبادل لاطلاق النيران مع قوات قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالدقهلية.





كانت أجهزة الأمن تابعت اثنين من العناصر الاجرامية وأمكن تحديد مكان إختباء عنصرين شديدى الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية (سبق إتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق إتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح " ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب").





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى..ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.



