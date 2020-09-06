الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين وتحذر المواطنين (بيان بالدرجات)

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الإثنين نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الإثنين ليلًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

