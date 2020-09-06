الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين وتحذر المواطنين (بيان بالدرجات)

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:38 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.


الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين وتحذر المواطنين (بيان بالدرجات)
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين وتحذر المواطنين (بيان بالدرجات)

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طقس درجات الحرارة العظمى الرطوبة الاثنين الأرصاد

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