ثابت الطريفي: دولة الإمارات نموذج في العمل الخيري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
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أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف يوم 5 سبتمبر من كل عام، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً يحتذى به في نشر الخير بكل دول العالم.

 

كما أن إمارة الشارقة على وجه الخصوص تقدم للعالم أجمع صورة مشرقة نفتخر ونعتز بها في عمل الخير وتعزيز التطوع، وهذا ما يعكس اهتمام وحرص ومتابعة  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، لكل أشكال العمل الإنساني، فالعطاء لا حدود له والخير يصل لكل محتاج.

 

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