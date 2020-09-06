ظهور السيناريست تامر حبيب في كليب شرموفرز الجديد

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طرحت فرقة شارموفرز أحدث فيديو كليب لها، بعنوان "سينجل" عبر قناتهم الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".



وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب ويظهر كضيف شرف فقط نظرا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.



الأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان وتم تصوير الكليب في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل إحدى مباني النادي هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.



وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع ودارت فى إطار ظهورهم كفرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل" وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

