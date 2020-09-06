فريدة الحوسني: الاكتشاف المبكر قلل انتشار فيروس كورونا بالإمارات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
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 أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الامارات أن إجراءات دولة الإمارات فيما يخص استجابتها للتصدي لجائحة كوفيد ـ 19 على مدار الأشهر الماضية أسهمت بصورة فعالة في تطويق الوباء والحد من تداعياته، مشيرة إلى الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن سواء الإجراءات الصحية أو المعايير للاستجابة السريعة بشكل عام.

 

ووفقا لـ البيان قالت إن حسن التنسيق بين الجهات الصحية والجهات الحكومية المعنية الأخرى في الدولة منذ بداية الجائحة وحتى هذه اللحظة لعب دوراً مهماً في نجاح الدولة في التصدي للفيروس المستجد، مشيرة إلى أن توجه دولة الإمارات وتميزها في التركيز على الفحص والاكتشاف المبكر للحالات وتوسيع نطاق الفحص على مستوى الدولة أثمر في تقليل الانتشار والحد من العدوى، وبمجرد اكتشاف الحالات الإيجابية يتم تطبيق الحجر الصحي وفق معايير صارمة مما ساعد في الحد من انتشار الحالات في الدولة.

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