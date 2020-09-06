الإمارات تسجل 494 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
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تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 82333 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63652 حالة. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 705 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73471 حالة.

 

 وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 388 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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