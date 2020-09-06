محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي في افتتاح الدوري الإنجليزي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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يفتتح ليفربول مبارياته في الموسم الجديد من البريميرليج يوم 12 سبتمبر الجاري بمواجهة ليدز يونايتد الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب».

ويسعى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وهداف الفريق في المواسم الثلاث الأخيرة، لتحقيق رقم تاريخي في النادي صاحب اللقب.

واذا سجل صلاح في شباك ليدز سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لـ4 مواسم متتالية.

وتمكن صلاح من التسجيل أمام واتفورد بلقاء الجولة الأولى لموسم 2017-2018، وكررها ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي ثم فعل ذلك أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي.

كما سيصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لهذا الرقم القياسي بعد تيدي شيرنجام مهاجم توتنام الذي فعل ذلك في مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

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