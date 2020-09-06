ويلز تفوز على بلغاريا في الوقت بدل الضائع بدوري الأمم الأوروبية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
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حقق منتخب ويلز فوزا صعبا في الوقت القاتل 1 / صفر على ضيفه منتخب بلغاريا اليوم الأحد في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة بالقسم الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقمص نيكو ويليامز دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف المنتخب الويلزي الوحيد في الدقيقة 90، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة

وارتفع رصيد منتخب ويلز، الذي كان قد تغلب بالنتيجة ذاتها على مضيفه منتخب فنلندا في الجولة الافتتاحية، إلى ست نقاط ليظل محلقا في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين تجمد رصيد منتخب بلغاريا عند نقطة واحدة، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه منتخب أيرلندا في الجولة الأولى.

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