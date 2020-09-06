تويتر ينتفض تضامنا مع ضحايا فيضانات السودان

لتعرضها لسيول أدت الي وقوع العديد من الخسائر المادية والبشرية وراح ضحيتها قرابة 100 شخص وغرق 11 قرية،فقد أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"هشتاج من قلبي سلام للخرطوم،اليوم، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا علي موقع التواصل الاجتماعي.





شارك في الهشتاج المئات من المواطنين والفنانين والشخصيات العامة داخل الوطن العربي وخارجة تضامنا منهم مع ضحايا الفيضانات.





حيث أكد "محمد مختار" قائلا.. أين أهل النخوة والكرم الذين رددوا #من_قلبي_سلام_لبيروت؟! وأين أموالهم الوافرة، ومشاعرهم الفياضة؟! ألا يستحق #السودان على الأشقاء مثلما يستحق لبنان؟! #من_قلبي_سلام_للخرطوم





وأستكمل "زكريا المحرمي" قائلا.. اللهم لطفك بإخوتنا في السودان اللهم حواليهم لا عليهم يا الله.





وعلق "محمد عباد" قائلا.. إخواننا في #السودان يعانون من كارثة طبيعية حلت في ديارهم، نسأل الله أن يلطف بهم ويصلح بلادهم.





وعلق "محمد مجيد" قائلا.. قلوبنا ودعواتنا مع أهلنا الكرام في بلد الخير والكرم السودان.



