تفاصيل مصرع واصابة ١٢ في حادث انقلاب سيارة على طريق جمصة في الدقهلية

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شهد طريق جمصة الساحلى بمحافظة الدقهلية، انقلاب سيارة ربع نقل مما أدى الى وفاة ٣ أشخاص واصابة ٩آخرون.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من العميد محمد عبدالحميد مأمور قسم جمصة،بوفاة ٤ أشخاص واصابة ٨ آخرون اثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق جمصة الساحلى.



وعلى الفور انتقلت قوات مباحث جمصة برئاسة الرائد ماجد الشامى الى مكان البلاغ،وتبين انقلاب السيارة رقم"ط.د.أ ٩٨٥٣"،وانفجار العجلة الخلفية حيث كان على متن صندوق السيارة ١١ شخص، مما ادى الى مصرع كلا من صدام فتحى محمد ٣٠ سنة،سوهاج،و حمادة الاسيوطى ٣٠ سنة سوهاج، وعادل محمد السيد ٣٧ سنة سوهاج،واصابة عوض حامد عوض من الركابية كفر البطيخ سائق السيارة،و قاسم محمد عبده ٣٥ سنة،و السيد صلاح شعبان ٢٧ سنة،وحسن محمد على ٣٧ سنة، وعوض حامد عوض ٣٣، وحسن القطة احمد ٢٥،و رمضان نادر محمد ٢٥ سنة، ومحمد عيد عبدالرحيم ٤١ سنة، وأيمن محمد عبدالله ٢٨ سنة،جميعهم عمال من محافظة سوهاج، وتنوعت الاصابات بين كسور وارتجاج بالمخ.



وحرر المحضر رقم ١٥٢٨ جنح لسنة ٢٠٢٠،ووضعت الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وعلي صعيد اخر شهدت مدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلسة إصابة شاب قهوجي بالذبح علي يد اخر " بائع متجول" علي اثر عتابه له بعد شكه في وجود علاقه بين شقيق المصاب وبين زوجته وصل إلي انه قام بتطليقها علي أثر شكه في سلوكها.





تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بذبح شخص علي يد اخر لخلافات بينهم علي طليقته وشكه في وجوك علاقه بين شقيقه فعاتبه ونشبت مشاجرة بينهم.



علي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد حسام حوسة مأمور قسم شرطة ميت غمر والمقدم عبد الحميد الشوري رئيس مباحث القسم والرائد أحمد الجميلي معاون المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين اصابة خليل اسعد عبد المنعم قهوجي ٢٠ سنه سنه، علي يد محمد حسن عبد العظيم ٤٠ سنه وشهرته تيتو بائع متجول سجائر، وذلك اثناء معاتبه البائع القهوجي في وجود علاقه بين شقيقه وزوجته، تطور العتاب الي مشادة استل خلالها البائع سكينه وقام بذبح القهوجي.





تم نقل الشاب المذبوح لمستشفي دقادوس العام، وتم نقله للمنصورة الدولي في محاولة لإنقاذه وتلقي العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر الازم وجاري العرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.



وعلي صعيد اخر تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة طفلة عمرها ٣ سنوات، بنت قرية الحووشة.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الحواوشة بالعثور على جثة طفلة أثناء صلاة الجمعة،ملقاة داخل شيكارة بلاستيك.



على الفور انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد اوفيق رئس المباحث، حيث عثر على جثة الطفلة سهير احمد شلبي 3 سنوات، والتي تغيبت بتاريخ 3 سبتمبر 2020 من قريه الحواوشه، حيث وجدها الأهالى، أثناء صلاة الجمعه مقتوله وملفوفه في اكياس وشيكاره بلاستيك عند بيت الجيران.



وحرر المحضر اللازم، وجارى التحقيق وضبط الجناة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

