تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة الجونة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المديز الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الجونة في الدوري الممتاز مساء اليوم.


ويحل بيراميدز، ضيفا على نظيره نادي الجونة، في السادسة من مساء اليوم، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.


وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان 
خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي 
خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة -  إيريك تراوري 
خط الهجوم: جون أنطوي 
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس
وخرج من قائمة المباراة، الدولي التونسي عمر العيوني

أخبار تهمك

أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ حوالي 4 ساعات

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ ربع ساعة

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

سواريز ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ حوالي 5 ساعات

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

02:21 م

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

04:01 م

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

04:01 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟