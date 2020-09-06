تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة الجونة

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المديز الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الجونة في الدوري الممتاز مساء اليوم.









ويحل بيراميدز، ضيفا على نظيره نادي الجونة، في السادسة من مساء اليوم، على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار مباريات الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.









وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:





عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الدولي التونسي عمر العيوني



