محافظ الفيوم يراجع خطط مواجهة فيروس "كورونا" مع مديري المديريات ورؤساء المدن

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محافظ الفيوم يؤكد على تعظيم الايجابيات وتفادي السلبيات فى المرحلة المقبلة



محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحال التجارية





عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمراجعة خطط كافة القطاعات فى مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكذلك آخر المستجدات حول فيروس كورونا والاجراءات التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.



خلال الاجتماع، استعرض مديرو المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، الخطط والاجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، والايجابيات والسلبيات التى نتجت عنها، لتعظيم الايجابيات وتلافي السلبيات.



وأكد محافظ الفيوم على مسئولي كافة القطاعات، التأكيد على العاملين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وأدوات الحماية الشخصية، فضلًا عن الالتزام بالتباعد البيني والتعقيم الدوري، خاصة في المديريات التى تتعامل مع الجمهور لوقاية الجميع من عدوي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعادة فتح دور العبادة والمحال التجارية وعودة الحياة إلى طبيعتها.



وأوضح "الأنصاري" أن الوضع الوبائي الذي تعرضت له البلاد فرض علينا طرق إدارة جديدة تم اتباعها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، يجب علينا تعظيمها خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على مراجعة كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بشكلٍ مستمر.



وأكد المحافظ، أن كافة اللجان التى تم تشكيلها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال قائمة وعليها أن تمارس عملها بالشكل الأمثل، موجهًا مسئولي المرافق، والبيئة، والتموين، والسلامة المهنية بمديرية القوي العاملة، بتكثيف عمل كافة اللجان للمرور على المقاهي والمطاعم التى تقدم وجبات للمواطنين لإلزامها بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية، على أن يتم غلقها فى حالة مخالفة التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



كما أكد "الأنصاري" على مسئولي كافة المديريات بتكثف الحملات التفتيشية والمرورية بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية المطلوبة، وكذا التأكد من مطابقة أدوات الحماية الشخصية التى تقوم المنافذ ببيعها للمواصفات الصحية المقررة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.



ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الشباب والرياضة بمراجعة كافة أماكن العزل التى تم تجهيزها خلال الفترة الماضية لتكون مخزون استراتيجي يمكن استخدامها كأماكن عزل أو إيواء فى حالة هطول سيول لا قدر الله، وطالب مسئولي الجهات ذات الصلة بمراجعة الخطط الخاصة بها ومدي جاهزيتها.



كما وجه المحافظ مسئولي المؤسسات التوعوية، بتوعية المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية المقررة، وكلف مسئولي المرافق والمرور بالتشديد على كافة وسائل النقل الجماعي بإلزام الركاب بارتداء الكمامات.



وأكد "الأنصاري" علي ضرورة إلتزام المواطنين المترددين على دور العبادة بالاجراءات الوقائية، وضرورة إلتزام المحصلين الذين يتعاملون مع المواطنين بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين الذين يتعاملون معهم.



وأعلن محافظ الفيوم، أنه يجري الآن دراسة إعادة اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين من خلال آليات جديدة لحماية العاملين القائمين على عقد اللقاء والمواطنين أنفسهم.

