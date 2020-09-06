محافظ الفيوم يراجع خطط مواجهة فيروس "كورونا" مع مديري المديريات ورؤساء المدن

محافظ الفيوم يراجع خطط مواجهة فيروس "كورونا" مع مديري المديريات ورؤساء المدن
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:04 م
ريهام على
Advertisements
محافظ الفيوم يؤكد على تعظيم الايجابيات وتفادي السلبيات فى المرحلة المقبلة
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحال التجارية
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمراجعة خطط كافة القطاعات فى مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكذلك آخر المستجدات حول فيروس كورونا والاجراءات التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
خلال الاجتماع، استعرض مديرو المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، الخطط والاجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، والايجابيات والسلبيات التى نتجت عنها، لتعظيم الايجابيات وتلافي السلبيات.
وأكد محافظ الفيوم على مسئولي كافة القطاعات، التأكيد على العاملين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وأدوات الحماية الشخصية، فضلًا عن الالتزام بالتباعد البيني والتعقيم الدوري، خاصة في المديريات التى تتعامل مع الجمهور لوقاية الجميع من عدوي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعادة فتح دور العبادة والمحال التجارية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأوضح "الأنصاري" أن الوضع الوبائي الذي تعرضت له البلاد فرض علينا طرق إدارة جديدة تم اتباعها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، يجب علينا تعظيمها خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على مراجعة كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بشكلٍ مستمر.
وأكد المحافظ، أن كافة اللجان التى تم تشكيلها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال قائمة وعليها أن تمارس عملها بالشكل الأمثل، موجهًا مسئولي المرافق، والبيئة، والتموين، والسلامة المهنية بمديرية القوي العاملة، بتكثيف عمل كافة اللجان للمرور على المقاهي والمطاعم التى تقدم وجبات للمواطنين لإلزامها بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية، على أن يتم غلقها فى حالة مخالفة التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
كما أكد "الأنصاري" على مسئولي كافة المديريات بتكثف الحملات التفتيشية والمرورية بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية المطلوبة، وكذا التأكد من مطابقة أدوات الحماية الشخصية التى تقوم المنافذ ببيعها للمواصفات الصحية المقررة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.
ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الشباب والرياضة بمراجعة كافة أماكن العزل التى تم تجهيزها خلال الفترة الماضية لتكون مخزون استراتيجي يمكن استخدامها كأماكن عزل أو إيواء فى حالة هطول سيول لا قدر الله، وطالب مسئولي الجهات ذات الصلة بمراجعة الخطط الخاصة بها ومدي جاهزيتها.
كما وجه المحافظ مسئولي المؤسسات التوعوية، بتوعية المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية المقررة، وكلف مسئولي المرافق والمرور بالتشديد على كافة وسائل النقل الجماعي بإلزام الركاب بارتداء الكمامات.
وأكد "الأنصاري" علي ضرورة إلتزام المواطنين المترددين على دور العبادة بالاجراءات الوقائية، وضرورة إلتزام المحصلين الذين يتعاملون مع المواطنين بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين الذين يتعاملون معهم.
وأعلن محافظ الفيوم، أنه يجري الآن دراسة إعادة اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين من خلال آليات جديدة لحماية العاملين القائمين على عقد اللقاء والمواطنين أنفسهم.