الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد ساسي وأوباما
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:00 م
علي نبوي
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كشف المهندس هاني
زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما"
وفرجاني ساسي من التجديد مع النادي.
وقال زادة في تصريحات
عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نسير باحترافية شديدة في الفترة
الحالية أكثر من السنوات الماضية، ملف تجديد اللاعبين مع المستشار مرتضى منصور، وأمير
مرتضى المشرف العام على الكرة".
وواصل:" نسير
بمبدأ السرية التامة، والقوام الأساسي لنادي الزمالك لن يتغير، ونسعى للمحافظة على
كل اللاعبين، وسيتم الدفع أيضا بعدد من الناشئين، كل اللاعبين سيتم التجديد".
وزاد: " لن
يرحل أي لاعب من الزمالك، الكل سيتم تجديد عقده".
وأكمل:
"مصطفى محمد تم إبلاغه من جانب المستشار مرتضى لو وصل عرض رسمي بـ10 مليون يورو
سيتم الموافقة على احترافه رسميا".
وزاد: "هناك لاعبين مصريين أسعارهم وصلت إلى مبالغ كبيرة وبالتالي مصطفى محمد مطلوب فيه مبلغ كبير للرحيل".