الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد ساسي وأوباما

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجاني ساسي من التجديد مع النادي.

 

وقال زادة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نسير باحترافية شديدة في الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية، ملف تجديد اللاعبين مع المستشار مرتضى منصور، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة".

 

وواصل:" نسير بمبدأ السرية التامة، والقوام الأساسي لنادي الزمالك لن يتغير، ونسعى للمحافظة على كل اللاعبين، وسيتم الدفع أيضا بعدد من الناشئين، كل اللاعبين سيتم التجديد".

 

وزاد: " لن يرحل أي لاعب من الزمالك، الكل سيتم تجديد عقده".

 

وأكمل: "مصطفى محمد تم إبلاغه من جانب المستشار مرتضى لو وصل عرض رسمي بـ10 مليون يورو سيتم الموافقة على احترافه رسميا".

 

وزاد: "هناك لاعبين مصريين أسعارهم وصلت إلى مبالغ كبيرة وبالتالي مصطفى محمد مطلوب فيه مبلغ كبير للرحيل".

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