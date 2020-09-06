ساني يكشف كيفية انتقاله إلى بايرن ميونخ

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
أشاد ليروي ساني، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالدور الذي لعبه أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي والرئيس السابق له في انتقاله إلى النادي البافاري.

وفي تصريحات لمجلة أعضاء بايرن ميونخ "51"، قال اللاعب الدولي:" كل واحد يعرف أن أولي هونيس لعب دورا هائلا في بايرن، ولا يزال ذا أهمية، ولقد كان شرفا لي أن أزوره".

وأضاف ساني/24 عاما/:" وأعتقد أنه في مثل هذه اللقاءات بالذات يمكنك أن تشعر بالشيء الخاص المميز لدى بايرن، لأنك عندما تلتقي أحدا بشكل خاص في بيته تشعر بشعور مختلف عما تشعره إذا التقيته في مطعم على سبيل المثال".

ومن الممكن أن يخوض ساني أولى مبارياته التنافسية مع بايرن في الثامن عشر من الشهر الجاري في افتتاح الدوري أمام ناديه الأسبق شالكه.

كان ساني قد انتقل هذا الصيف إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 50 مليون يورو.

وسيرتدي ساني القميص الذي يحمل الرقم المرموق "10"، وقال ساني " هذا رقم له تاريخ كبير، وقد ارتداه من قبلي لاعبون عظماء".

وتابع ساني:" أستطيع التعامل بشكل جيد تحت ضغط ولست من النوع الذي يصاب بالجنون (جراء هذه الحالة)".

وقال ساني:" هذا القميص شرف بالنسبة لي، وقد اخترت هذا القميص عن قصد لإرسال إشارة بأنني جئت إلى هنا لأتحمل المسؤولية، ولدي أهداف كبيرة مع بايرن، وأريد أن أظهر أن من الممكن الاعتماد عليَّ في هذا بشكل كامل".

تجدر الإشارة إلى أن هونيس ولوتار ماتيوس وارين روبين كانوا من بين اللاعبين الذين ارتدوا القميص رقم عشرة في صفوف بايرن ميونخ.

أخبار تهمك

أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ 14 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 6 ساعات

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

02:21 م

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

04:01 م

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

04:01 م

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟