أسعار الدولار تواصل التراجع في أول تعاملات الأسبوع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:28 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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تستمر أسعار الدولار فى التراجع أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، ليهبط في تعاملات 10 بنوك بالسوق المصرية إلى مستوى 15.75 جنيه، بتراجع تراوح بين قرش و3 قروش.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي ومصر إيران والعربي الإفريقي 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان والأهلي اليوناني 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

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