تعيين الدكتور "محمد حسن" وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements



أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرارا، اليوم الأحد، بتعيين الدكتور محمد حسن إبراهيم محمد، الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة الفيوم، قائما بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس السبت، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

أخبار تهمك

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

منذ ساعة و 15 دقيقة

سواريز ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ 12 دقيقة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب ليون: سأنقل "ديباي" بسيارتي الشخصية إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

يورجن كلوب ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر.. هل ظهرت سلالات أخرى؟

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

02:21 م

اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

04:01 م

برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

04:01 م

برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟